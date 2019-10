L'Iran et le Pakistan déterminés à approfondir leurs relations

S'exprimant vendredi lors d'une réunion avec le président pakistanais Arif Alavi en marge du 18e Sommet des chefs d'État et de gouvernement du Mouvement des pays non alignés (NAM) à Bakou, le président Hassan Rouhani a déclaré: «L’Iran et le Pakistan disposent d’un bon potentiel de développement de la coopération et l’Iran a placé la coopération renforcée avec les pays de la région, y compris le Pakistan, parmi ses priorités».

Le président Rohani a évoqué les nombreuses réunions de hauts responsables iraniens et pakistanais au cours des dernières années et le rôle de ces réunions dans le développement de plus en plus de coopération déclarant que dans le cadre de ces réunions, de bons accords avaient été conclus dans les domaines de la science, de la recherche et de l'énergie, y compris le pipeline de la paix. Nous espérons que ces accords seront mis en œuvre dans les meilleurs délais, en faveur de l'intérêt des deux nations et de la région.

Condamnant les politiques unilatérales américaines sur la scène internationale et régionale, Rohani a déclaré que 'Iran continuerait à remplir ses engagements malgré le retrait unilatéral des États-Unis du Plan d'action global commun (JCPOA).

Le président a également salué les efforts du Pakistan pour stabiliser la région et établir la sécurité aux frontières communes, soulignant que la coopération des deux pays dans la lutte contre le terrorisme était primordiale. «Nous croyons que la seule solution aux problèmes de la région est la négociation et le dialogue ».

Quant à lui, Arif Alavi a déclaré que «Le peuple iranien, pendant la guerre imposée ainsi que les sanctions américaines, était bien capable de surmonter les crises et les défis et peut certainement surmonter les problèmes à venir».

Le volume actuel des relations commerciales entre le Pakistan et l'Iran compte tenu des capacités existantes devrait augmenter plus que jamais, a-t-il dit avant d'ajouter que le Pakistan, à l'instar de l'Iran, estime que les problèmes de la région ne seraient résolus qu'à la table des négociations. Et conformément à cette politique, il utilise tout son pouvoir pour créer une atmosphère de dialogue entre les pays de la région.

Islamabad partage également des points de vue sur l'importance de maintenir la sécurité des frontières avec l'Iran, et nous avons déployé tous les efforts pour le faire, et nous pensons que certains acteurs externes, qui ont menacé la sécurité de la région, doivent cesser leurs actions, a-t-il insisté.

