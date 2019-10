L’Iran et l’Algérie doivent développer leur coopération commerciale

Téhéran (IRNA)- Le président a décrit les relations entre la République islamique d'Iran et l'Algérie comme étant très étroites et de longue date, soulignant que les deux pays devraient développer leur coopération commerciale et leurs relations économiques en tant que deux pays amis.

S'exprimant lors d'une réunion vendredi avec le président algérien par intérim, Abdelkader Bensalah, en marge du 18e Sommet des chefs d'État et de gouvernement du Mouvement des pays non alignés à Bakou, le président Hassan Rohani a déclaré que les deux pays devraient mettre en place de nouveaux mécanismes pour développer les relations. Il a ajouté que la formation de la commission économique des deux pays pourrait contribuer au développement de cette coopération. Le président algérien par intérim a évoqué les relations de longue date entre les deux pays et a déclaré: «L'Iran et l'Algérie doivent supprimer tous les obstacles sur la voie du développement des relations».

Il a ajouté: «Je suis heureux que les deux pays aient des points de vue communs dans les principaux domaines».



