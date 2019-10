Médicament :Il existe une possibilité suffisante pour les exportations iraniennes vers la Méditerranée orientale (OMS)

Plus de 95% des médicaments utilisés en Iran se produisent dans le pays, ce qui lui permet d'en exporter vers les autres pays, a déclaré à l'IRNA le e directeur régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale, Ahmed Mandhari.

Dans ce contexte, l'Organisation mondiale de la Santé soutient toujours la coopération entre les pays, a-t-il promet.

En Iran, il existe la sécurité sanitaire et les installations sanitaires standards au niveau mondial à la lumière des services de santé fournis aux industries publiques et pharmaceutiques et à la fabrication d’équipements connexes, a ajouté le responsable de l'OMS.

Et c’est une très bonne occasion que l’Iran soit capable dans ces domaines et puisse le partager également avec d’autres pays, a-t-il noté.

Egalement, il a promis de présenter les capacités du secteur de la santé iranien dans d'autres pays.

