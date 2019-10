Concours mondial des inventions 2019: des étudiants iraniens brillent en Corée du Sud

Le concous s'est déroulé en Corée du Sud avec la participation des étudiants de plus de 13 pays du 18 au 22 octobre, avec le soutien scientifique de l'Université KIST, l'une des 40 meilleures universités du monde.

Pour l'Iran, Nastaran Abedi a réussi à remporter une médaille d'or t le prix spécial de l'Organisation des jeunes scientifiques d'Indonésie en neuroscience e, Manusha Keywani Nejad a gagné la médaille d'or en sciences médicales et Arsha Niksa a reçu la médaille d'or en physique.

En plus, Mobina Ghanbari a remporté la médaille de bronze et le prix de Scorlabs. Le centre des jeunes inventeurs de la Tunisie et l'Iranien Alireza Ghadimi se sont distingués en gagnant un diplôme d'honneur en informatique.

En chimie, Arshia Mohammad Shafiï et son groupe, Ali Davari et son groupe ont chacun remportés une médaille de bronze. Egalement, Radin Hadi et les membres du groupe ont reçu le diplôme d'honneur et la médaille honorifique du concours en chimie.

