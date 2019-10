Irak : Téhéran suit attentivement l’évolution de la situation

«Nous sommes convaincus que le gouvernement, la nation et la Source d’imitation religieuse (Marjaiyah) de l’Irak, peuvent surmonter les problèmes et aller, unis et soudés, de l'avant », a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, regrettant « profondément » les récents incidents survenus en Irak, qui ont entraîné la mort et la blessure de dizaines de personnes, la destruction des biens publics, la confiscation des revendications populaires et l'intensification de la violence.

Réitérant le soutien de l’Iran à l’Irak, Abbas Mousssavi, a déclaré: « Depuis la formation du nouvel Irak, la République islamique d'Iran a toujours été un partisan du gouvernement et de la nation irakiens et a fourni, aux moments critiques, ses capacités d’appui à son ami, frère et voisin irakien ».

