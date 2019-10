En plus d’aliment, l'embargo américain cible les importations de médicaments (Zarif)

Mohammad Javad Zarif, a critiqué sur son compte Twitter la nouvelle supercherie des États-Unis pour intensifier le terrorisme économique contre de simples Iraniens, rapporte le service de la presse du ministère iranien des A.E.

Zarif a précisé que les Etats-Unis avaient déclenché une guerre contre l'Iran par le biais de sanctions et que la pression maximale systématique exercée par Washington sur Téhéran constituait en fait « un terrorisme économique », ciblant non seulement aliment mais aussi l’importation de médicaments, puisque Pompeo a explicitement déclaré que « si le peuple iranien ne veut pas rester affamé, il doit se rendre et suivre la politique américaine ! »

