Musique: l’Iranien Keyhan Kalhor reçoit le prix de WOMEX 2019

Le World Music Expo (Womex) est le plus important festival de musiques du monde.

Lors d'une cérémonie qui s'est tenue en Finlande dimanche soir (27 octobre), l’éminent joueur du violon Persique (Kamanttcheh) qu'est Kayhan Kalhor, a reçu le prix de «Maîtrise» de Womex.

S'exprimant lors de la cérémonie de remise des prix, il a exprimé sa satisfaction pour le « soutien et l'occasion fournis aux artistes pour s’exposer » et ajouté: « Pour moi il ne s'agit pas d'une réussite personnelle. Il y a derrière ce prix une histoire, un travail acharné et des efforts durs et laborieux ».

Citant le nom de l’éminent chanteur et musicien iranien, Mohammad Reza Chajarian, Kayhan Kalhor n’a pas manqué de lui souhaiter la bonne santé avant de dédier son prix à la "Gorge d’or" de l’Iran, le maître Chajarian.

Né le 24 novembre 1963 à Kermanshah en Iran, le compositeur et le joueur de renom iranien de musique, Kayhan Kalhor, a un large éventail d'influences musicales, utilise plusieurs instruments de musique, outrepasse les frontières culturelles avec son travail, mais tout d'abord il est un joueur intense du violon Persique (Kamanttcheh). Dans son jeu Kalhor épingle souvent des structures de musique classique persane aux modes et les mélodies de la tradition kurde d'Iran folkloriques riches.

