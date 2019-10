Résolutions non respectées par Israël : l’Iran fustige « l’incapacité » de l’ONU

S'exprimant lors d'une réunion, lundi 28 octobre, du Conseil de sécurité sur la Paix au Moyen-Orient et la question palestinienne, Eshaq Al-e Habib a critiqué la politique expansionniste du régime de Tel-Aviv et indiqué : « Le régime israélien a poursuivi ses actes barbares et ses politiques illégales en toute immunité ».

Un ambulancier palestinien emmène un enfant blessé par les forces israéliennes lors d'une manifestation contre l'occupation à l'est de Khan Yunis, dans le sud de la bande de Gaza, le 21 juin 2019. (Photo de l'AFP)

S’attardant sur le fait que le régime israélien continue toujours son occupation dans les territoires palestiniens, au Liban et en Syrie ainsi que son agression contre les pays de la région, a déclaré : « Le dernier exemple en date concerne les violations répétitives de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Liban et da la Syrie ».

« Le régime poursuit également sa politique expansionniste en implantant davantage de colonies. La plus récente de celles-ci est la déclaration du Premier ministre israélien qui avait promis d'annexer illégalement la vallée du Jourdain ».

Benjamin Netanyahu avait récemment promis d'annexer la vallée du Jourdain, région stratégique de la Cisjordanie occupée, s'il est réélu aux législatives du 17 septembre.

Le représentant adjoint de l’Iran auprès de l’ONU a également évoqué la prolifération par le régime israélien des armes de destruction massive et indiqué : « Il refuse toute adhésion aux traités de non-prolifération des ADM et menace manifestement d'anéantir l'un des pays de la région avec des armes nucléaires ».

