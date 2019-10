URMIA(IRNA)- L’Université d’Urmia accueillera les 13 et 14 novembre le premier Congrès international et le quatrième du genre à l’échelle nationale sur l’irrigation et le drainage ayant pour thème « Une gestion de l’eau agricole durable et innovante et l’adaptation au changement climatique », axée notamment sur le bassin du lac Urmia).

« Au menu de ce congrès international, gérer, exploiter et entretenir les réseaux d'irrigation et de drainage, agriculture durable - adaptation au changement climatique, la perspective de concurrence pour la demande en eau, irrigation et drainage », a déclaré Madjid Montasseri, secrétaire scientifique du congrès, le lundi 28 octobre à IRNA. Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**