31 universités iraniennes dans le classement des meilleures du monde

Selon le rapport de l'Institut iranien des Sciences et Technologies de l’Information, la liste comprend plusieurs universités iraniennes à savoir : Téhéran, Azad islamique, les Universités de technologie de Sharif, d’Isfahan, d’Amir Kabir, d’Isfahan, Babol Noshirvani , Sahand, Université des sciences médicales de Téhéran, Tarbiat Modarres, Tabriz, Shiraz, Sciences médicales de Mashhad, Science et technologie iraniennes", Ferdowsi Mashhad, Sciences médicales et services de santé de Shahid Beheshti , Iran Sciences médicales et services de santé d’Iran, Kashan" , Sciences médicales et services de santé d’Isfahan", Semnan, Yasuj, Yazd, Guilan, Services médicaux et de santé de Tabriz", Razi, Ispahan, Martyr Bahonar de Kerman", Sciences médicales et services de soins de santé de Shiraz, Bou-Ali Sina, Avicenne, Siences médicales et des services de santé de Baqiyatallah, Urmia, et Mazandaran sont en premier lieu dans le classement national et figure parmi les 31 meilleures premières du pays.

Quant au classement des meilleures du monde de l'hebdomadaire américain U.S. News & World Report, le système a classé les 1.500 meilleures universités dans près de 80 pays.

Depuis 1983, l'hebdomadaire américain U.S. News & World Report publie un classement des meilleures universités des États-Unis. Il a ensuite ajouté celles du monde.

