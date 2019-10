Démission de S.Hariri : l'Iran plaide pour l’unité interlibanaise

« Nous espérons que la nation et le gouvernement libanais, soudés dans une cordialité nationale parviendra à surmonteront cette crise délicate et critique », a déclaré le porte-parole du ministère iranien des A.E., Abbas Moussavi en réaction aux évolutions qui ont récemment touché le Liban et à la démission du Premier ministre libanais, Saad Hariri, présenté mardi au président de la République, Michel Aoun, rapporte le service de la presse du Ministère.

Le diplomatie iranien a mis l'accent sur le soutien de l’Iran à la stabilité du pays ami et frère qu’est le Liban, a déclaré: « La République islamique d'Iran insiste sur l’impératif de l’unité, de la solidarité et de la cordialité entre tous les ethnies, partis et personnalités libanais afin de maintenir la stabilité et la sécurité dans le pays et plaide pour répondre aux demandes légitimes de la population dans une ambiance calme et pacifique ».

