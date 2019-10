L'Iran «prêt à maintenir et à développer une interaction constructive» avec l'AIEA

Téhéran (IRNA)- L'Iran «est prêt à maintenir et à développer une interaction et une coopération constructives avec l'agence internationale de l'énergie atomique avec la bonne volonté et le respect mutuel basé sur l'exactitude et l'impartialité professionnelles de l'organisation, a souligné le porte-parole de la diplomatie iranienne, Abbas Mousavi.

Ce jeudi 31 octobre, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abbas Mousavi, a félicité Grossi pour sa nomination au poste de directeur général de l’AIEA et lui a souhaité plein succès dans ses fonctions. M. Mousavi a également évoqué le rôle «très critique et important» que l'AIEA joue dans les domaines du désarmement, de la non-prolifération des armes nucléaires et du renforcement de la coopération nucléaire pacifique. L'Iran espère que l'AIEA pendant le mandat de Grossi basée «assumera ses responsabilités et d'importantes missions internationales de la manière la plus impartiale et la plus professionnelle», a-t-il déclaré. Le porte-parole a en outre souligné le rôle «unique» de l’AIEA en ce qui concerne les aspects techniques du Plan d’action global commun (JCPOA) et la coopération nucléaire pacifique de l’Iran avec les autres États membres. Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**