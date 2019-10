Le film iranien «Lotus» remporte deux prix en Espagne

Le documentaire iranien «Lotus» a remporté le prix du meilleur documentaire «pour avoir dressé le portrait d’une personne et d’un paysage, pour ses dimensions humaines et historiques et pour sa grande qualité cinématographique», selon les organisateurs du festival.

«Lotus» a également reçu la mention de l’association culturelle Granollers «pour son excellent traitement cinématographique, pour la clarté du message et pour l’émotivité de ses images.

En avril 2010, après la construction du barrage de Lafour, Lafourak et plusieurs autres villages ont été inondés sous 80 mètres d'eau. «Lotus» raconte l’histoire d’une vieille femme qui attend depuis douze ans la permission de traverser le lac pour se rendre sur une île où le dernier résident de Lafourak l’attend.

Le film iranien a remporté les prix en compétition avec 16 autres titres d'Argentine, de Belgique, de République tchèque, d'Allemagne, de France, des Pays-Bas, de Roumanie, de Corée du Sud, d'Espagne et de Suisse.

Le 8 ème festival Nature et cinéma - ForadCamp 2019 s'est déroulée dans le nouveau casino de Figaró les 19 et 20 octobre. L'événement cherche à relier l’environnement naturel au cinéma personnel indépendant créé dans un esprit novateur, selon le site Web de l’événement.

«Lotus» avait déjà remporté le prix du meilleur réalisateur au 18e Festival international du film de Beyrouth au Liban, ainsi que le «Artistic Vision Award» au 16e festival de Big Sky Documentary aux États-Unis.

