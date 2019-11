Kerman: 17 000 tonnes de pistaches déjà récoltées

Malgré les fluctuations de températures, cette année, près de 17 000 tonnes de pistaches ont été déjà récoltées des jardins de la ville d'Anar, la région qui fourni une grande quantité de la production nationale.

Une fête des récoltes de pistaches est organisée, ce jeudi dans la région avec la participation de quelques invités nationaux et étrangers, a fait savoir le gouverneur de la région, M. Ali Zahroudi.

L’Iran et les États-Unis sont les plus grands producteurs de pistaches au monde, avec des exportations annuelles de pistaches de 160 000 tonnes et 200 000 tonnes respectivement.

