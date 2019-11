Lutte libre: les U23 iraniens vice-champions du monde

Lors des Championnats du Monde U23 de lutte libre qui se sont déroulés du 28 octobre au 3 novembre à Budapest en Hongrie, l'équipe d'Iran, avec les trois médailles d'or remportées par Kamran Ghasem Pour (86kg), Mojtaba Gelij (97kg), Amir Hosein Zareh (125kg) et une médaille d'argent de Mohammad Nakhodi (74kg) et les deux médailles de bronze décrochées par Ali Reza Sarlak (57kg) et Hosein Shahbazi (92kg), en gagnant 139 points, a été sacrée vice-championne du monde des moins de 23 ans.

L'équipe de Russie avec 145 points et celle d'Azerbaïdjan avec 111 points ont respectivement reporté la première et la troisième place du tournoi.

