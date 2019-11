Iran: Sanandaj et Bnadar Abbas rejoignent le Réseau des villes créatives de l’UNESCO

À l’occasion de la Journée mondiale des villes, célébrée le 31 octobre, l’UNESCO désigne 66 villes qui rejoignent son Réseau des Villes créatives, portant à 246 le nombre total de collectivités y participant. Ce réseau rassemble des villes qui fondent leur développement sur la créativité, qu’il s’agisse de musique, d’artisanat et des arts populaires, de design, de cinéma, littérature, d’arts numériques ou encore de gastronomie.

Les villes créatives de l’UNESCO s’engagent à placer la culture au cœur de leur stratégie de développement et à partager leurs meilleurs pratiques.

Bandar Abbas est la déuxième ville iranienne dans la catégorie Artisanat et arts populaires, ce qui permet de poursuivre les efforts qui ont déjà été faits pour la mise en valeur du patrimoine matériel et immatériel local. Cette ville est une référence pour l’artisanat où les bonnes pratiques, l’approfondissement des techniques et le savoir-faire ont été acquis et travaillés au fil des siècles.

Cette intégration va permettre de promouvoir l’activité artistique, de valoriser les ateliers créatifs traditionnels et de soutenir les nouvelles générations d’artisans.

Dans la catégorie de la musique, Sanandaj a été identifiée comme une ville créative pour la richesse et la variété des expressions musicales, des plus traditionnelles et populaires aux plus contemporaines. Tout au long de l’histoire, la musique a joué un rôle essentiel dans la construction de l’identité de la ville, des espaces animés par la communauté et de son expression culturelle.

Auparavant, Ispahan et Rasht ont fait leur entrée dans le Réseau des villes créatives de l’UNESCO, dans les domaines de l'artisanat et de la gastronomie.

