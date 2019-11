Électricité: signature d'un mémorandum d’entente entre l'Iran et la Syrie

Le mémorandum d’entente a été signé ce samedi 2 novembre à Téhéran entre le ministre iranien de l’Energie, Reza Ardaka et le ministre syrien de l’électricité, Mohammad Zuheir Kharboutli.

Dans des déclarations à la suite de la signature du mémorandum, les deux ministres ont affirmé la détermination sérieuse des deux parties à exécuter le mémorandum d’entente dans les plus brefs délais et à œuvrer pour développer et localiser l’industrie de la technologie et des équipements électriques afin de rétablir le système électrique en Syrie comme était avant la crise, et d’en parvenir à l’autosuffisance, selon l'agence Sana.

