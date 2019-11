Le 7ème art iranien primé au Festival d’Orange d’Or d'Antalya

Le film a reçu un prix de 100 000 lires turques pour le meilleur réalisateur, et son rôle principal, Hamed Behdad, remporte le prix du meilleur acteur de la section Compétition internationale de l'événement.

Cette année, le réalisateur et scénariste allemand Wolfgang Becker a présidé le jury du festival. Les autres membres du jury étaient composés du scénariste et réalisateur islandais Runar Runarsson, de la comédienne néerlandaise Johanna ter Steege, de la productrice polonaise Ewa Puszczynska et du réalisateur du Festival du Film de Busan, Jay Jeon.

«Qasr-e Shirin», (le château de Shirin en français) a déjà remporté trois prix au Festival international du film de Shanghai: le prix du meilleur acteur, le prix du meilleur réalisateur et le gobelet d’or.

Le film a également remporté deux prix au Festival international du film Art House de Batoumi en Géorgie et a été sélectionné comme meilleur film, selon la critique du Festival du film Eurasie occidental et oriental (Orenburg, Russie).

Le film raconte l'histoire de Jalal, 42 ans, qui a tué une famille dans un accident. Après avoir passé ses peines de prison, il laisse sa femme et ses enfants, mais deux ans plus tard, il revient car sa femme est décédée.

