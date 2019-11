Les lauréats du Prix international de Golden Adobe de Téhéran annoncés

Reza Karami Mohammadi de l’organisation d’atténuation et de gestion des catastrophes de Téhéran a remporté le premier prix dans la catégorie Résilience, Vivabilité et Développement urbain durable, en présentant un système d’alerte rapide en cas de tremblement de terre.

L’ambassadeur du Nicaragua en Iran a remporté le prix de la participation publique et du développement socioculturel urbain.

Dans la catégorie de l'Architecture, Urbanisme, Patrimoine culturel et Régénération urbaine, le premier prix a été attribué à Nasrollah Abadian, maire du district 11 de Téhéran, pour son projet de création de musées de la guerre et de la cigarette et de la restauration de textures historiques dans la région.

Le directeur général du système en ligne MyTehran, Mohammad Farjud, a remporté le premier prix dans la catégorie Villes intelligentes et créatives à orientation humaine.

Azadi Innovation Company Azimian a également remporté le premier prix dans la catégorie Fourniture de ressources, Investissement, Entrepreneuriat, Emploi et Économie urbaine.

Dans la catégorie Développement des infrastructures, des transports en commun et des services urbains, Yusef Hojjat a remporté le premier prix pour le lancement du système de cyclisme Bidood dans la capitale iranienne.

Le premier prix de la catégorie Promotion de la gouvernance locale, de la planification et de la gestion a également été attribué à Rusian Galiakhmetov, représentant de la ville russe de Kazan pour sa réforme du système de distribution des repas scolaires à Kazan.

