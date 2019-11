Les Etats-Unis cherchent à plonger la région «dans le chaos»

S'exprimant devant une session du parlement dimanche, M. Larijani a déclaré que le régime américain se comportait de manière stupide afin de fomenter des troubles dans la région.

Trump n'est apparemment pas au courant du fait que le sol et le pétrole syriens appartiennent au gouvernement et au peuple syriens, a déclaré Larijani, ajoutant que les États-Unis n'avaient pas le droit d'usurper un pays en l'envahissant et en s'emparant de ses champs pétrolifères.

Bien sûr, Trump sait que le gouvernement américain et l’armée américaine ont tenté de prendre le contrôle du pétrole irakien, mais le haut dignitaire religieux irakien [Ayatollah Seyyed Ali Sistani], les dirigeants irakiens et leur peuple n’ont pas laissé les rêves américains se réaliser.

Egalement, il a remercié gouvernement irakien et du peuple irakien pour leur chaleureuse hospitalité à l'occasion de la cérémonie d'Arbaïn , M. Larijani a déclaré que les Irakiens montraient que les nations iranienne et irakienne jouissaient d'une profonde affinité.

Ailleurs dans son discours, il a évoqué le rassemblement de 13Aban (la Journée des écoliers et la Journée de lutte contre l'arrogance mondiale), affirmant qu'il est le signe de l'identité de la révolution islamique pour combattre la cruauté et l'arrogance des États-Unis et indique la profondeur de la pensée d'indépendance de la nation iranienne.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**