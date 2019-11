Classé parmi les films d'animation à succès primés aux Oscars 2020, « La Dernière Fiction » est sur les écrans depuis le premier septembre, simultanément dans 32 pays, dont les États-Unis, la Russie, l'Espagne, la Suède, la Grèce et la Norvège. Il a remporté 11 prix nationaux et internationaux.

Écrit et réalisé par Ashkan Rahgozar et produit par Ehsan Rasulof, le film d’animation iranien est une interprétation ouverte de l’histoire de «Zahhak», l’un des récits centraux du «Livre des Rois / Shâh-Nâme», du grand poète épic iranien entre 977 et 1010.

Le film montre l'histoire de la montée dangereuse de Zahhak sur le trône à Jamkard en Perse. Le jeune et naïf héros Afaridoun devra sauver le royaume et ses habitants des ténèbres. Mais il doit d’abord vaincre ses propres démons dans cette représentation de la mythologie persane qui révèle la nature humaine.

«La Dernière Fiction» a été présenté à Annecy, le plus grand festival de films d’animation en France, et a remporté plusieurs prix dans des festivals de film internationaux, dont le prix du meilleur long métrage au 3ème festival international du film sud-américain au Chili, le prix du meilleur film au 3ème festival international d'animation d'Ajayu au Pérou, le prix du meilleur film au 22ème festival international du film fantastique de Bucheon en Corée du Sud, ainsi que le prix du Meilleur film d'animation à la 16e édition du Festival international du film pour enfants de San Diego aux États-Unis.

Epic ACG fest est un événement unique présentant des animations, des bandes dessinées et des jeux. Bien que la projection, l'exposition et le concours réunissent les éléments créatifs, les artistes et le grand public du monde entier.

Pendant le festival, EACG organise également des démonstrations en direct, des réceptions de réseautage, des ateliers de maîtres, des discussions en panel, des symposiums sur les entreprises, le recrutement et les expositions professionnelles proposées tout au long de l'événement, ainsi que des consultations personnelles en tête-à-tête avec des professionnels de la création issus des meilleurs studios. et des établissements d’enseignement locaux et internationaux. La cérémonie de remise des prix est un événement sur le tapis rouge qui offre des reconnaissances et de bons souvenirs.

Lancé en 2014, Epic ACG fest se tient dans l'état américain de Californie chaque année pendant deux jours, du 26 au 27 octobre.

