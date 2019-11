Un réalisateur de Chaharmahal & Bakhtiari apporte le prix de DOK Leipzig au cinéma iranien

hahr-e Kord (IRNA)-Le court métrage documentaire « Asho » de Jafar Najafi, un jeune cinéaste iranien originaire de Chaharmahal et Bakhtiari a été récompensé par un prix et un diplôme d'honneur au 6 2e Festival international du film documentaire et du film d'animation de Leipzig en Allemagne.

La soixante-deuxième édition du Festival international du film documentaire et d'animation de Leipzig a débuté le 28 octobre et s’est terminé, hier samedi le 2 novembre, avec la présentation des meilleurs. Il s’agit de l'un des prestigieux festivals de documentaires et de films d'animation du monde où étaient présents, cette année, 310 films représentants de 61 pays. Le Festival international du film documentaire et du film d'animation de Leipzig (en allemand : Internationales Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm), aussi connu sous l’appellation de DOK Leipzig, est le festival le plus ancien consacré au film documentaire et au film d'animation qui se tient chaque année, fin octobre, à Leipzig en Allemagne. Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

