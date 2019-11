Les différends opposant la nation iranienne au gouvernement US puisent son origine dans le coup d’Etat de 1953 (Leader)

Les États-Unis n’ont pas changé depuis novembre 1964, date à laquelle leur régime fantoches a exilé notre bien-aimé imam Khomeiny. Le même comportement agressif, vicieux et la même dictature internationale se sont poursuivis. Aujourd'hui, ils sont devenus plus faibles qu'en 1964, mais ils sont devenus plus brutaux et impudents, a déclaré l’Imam Khamenei ce dimanche à l'occasion d'une audience accordée à un groupe des élèves et des étudiants à l'approche de la Journée nationale de la lutte contre l'arrogance mondiale et de la Journée nationale des écoliers en Iran.

Notre confrontation la plus importante avec les États-Unis a été de bloquer la possibilité d'une ré-infiltration politique américaine dans la fondation de notre pays. L'interdiction des négociations est également l’un des moyens de bloquer l’infiltration américaine. Cela signifie qu’il existe dans le monde une nation qui ne reconnaît pas l’usurpation, le pouvoir tyrannique et la dictature internationale des États-Unis, a ajouté le Guide Suprême.

A suivre