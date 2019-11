Le 13 Aban rappelle le dévouement du peuple iranien en quête d'indépendance (Rohani)

S'exprimant lors de la séance du cabinet dimanche soir, le président Rohani a déclaré «ce jour est désigné comme le jour de la lutte contre l'arrogance mondiale pour renforcer la vigilance des générations face à la longue histoire de la résistance de la nation iranienne et pour lutter contre les complots de ses ennemis».

Aux États-Unis, différents gouvernements ont testé différentes méthodes, le 4 novembre 1964, les Etats-Unis ont ordonné directement au régime du Shah d’envoyer l’imam Khomeiny en exil, parce qu’il avait prononcé un discours passionné contre la capitulation, a ajouté le président Rohani disant que le gouvernement américain était le gouvernement le plus détesté de la nation iranienne. Par conséquent, la manifestation du 4 novembre a été un mouvement anti-américain depuis le début.

Après le 4 novembre 1964, les États-Unis se sont immiscés dans les affaires intérieures de l'Iran et dans le mouvement de la révolution islamique du 4 novembre 1978. C’est à cause de ces ingérences que les Étudiants de la Ligne de l’Imam se sont inquiétés de la répétition des conspirations américaines et du coup d’État du 19 août 1953, selon Rohani.

Indiquant que la dernière intervention des Etats-Unis remonte au 4 novembre, le président a ajouté: le 4 novembre 2018, les États-Unis ont imposé les sanctions les plus sévères de l'histoire à l'encontre de la nation iranienne, mais ils échoueront également dans cette conspiration.

Les Américains ont clairement compris que les sanctions ne les mèneraient pas à la victoire. Nous espérons que nos étudiants et les autres peuples poursuivront ce chemin de la victoire avec leur unité et leur solidarité, a déclaré Rohani.

