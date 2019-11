Une stabilité relative revient dans l'économie iranienne (la BC d’Iran)

Dans un post sur Instagram, Abdolnasser Hemmati a écrit qu'«aujourd'hui, le 13 Aban, 1398 (4 novembre 2019), un an s'est écoulé depuis le début de la guerre économique américaine et des sanctions sur les relations bancaires et les exportations de pétrole, il était très difficile de prévoir l'évolution de la situation dans les années à venir et que la situation était préoccupante.

Mais les États-Unis n'ont pas réussi à atteindre leur objectif, qui était de mettre l'Iran à genoux.»

La valeur du dollar contre le rial, qui est considérée par les Américains comme le principal facteur montrant l'impact de leur pression sur l'Iran, a diminué par rapport aux 143 500 rials de l'année dernière à 111 000 rials aujourd'hui, a-t-il noté.

Finalement, d'importants indices économiques, tels que l'inflation et la croissance non pétrolière, s'améliorent à nouveau, a-t-il déclaré.

En mai 2018, le président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé qu'il retirerait son pays du Plan d'action global commun (JCPOA), confirmé par la communauté internationale la CSNU. Ensuite, il a réimposé les sanctions américaines qui avaient déjà été levées à 90 et 180 jours d'intervalle.

