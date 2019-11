Réduction des engagements liés au PGAC : la 4e étape sera annoncée par le Président Rohani (Porte-parole)

A la question de savoir à quel niveau les engagements de l’Iran liés au Plan global d’action commun sur le nucléaire (PGAC) seront diminués vu le fait que le troisième délai de l’Iran accordés aux Européens pour qu’ils remplissent leurs obligations en acte et pour tenter de sauver l’accord sur le nucléaire de 2015 touche à sa fin dans trois jours, le porte-parole du gouvernement a répondu : « Laissons le Président se prononcer sur la teneur et les détails lui-même et nous n’aurons aucune préannonce ».

Interrogé sur les lettres du Président Rohani adressés aux rois saoudien et bahreïni, M.Rabii a déclaré : « Le gouvernement iranien a toujours insisté sur le fait qu'il recherchait la paix et la stabilité dans la région, et ces lettres étaient axées sur cette approche de Téhéran ».

Pour le gouvernement de la République islamique d’Iran il peut exister de nombreuses relations bilatérales dans la région. Il existe de vastes liens économiques et douaniers entre l’Iran et les pays de la région, et la pression américaine ne doit pas créer de fossé entre les voisins qui vivent ensemble depuis des années sur des bases culturelles et religieuses. Nous avons répété à maintes reprises que la paix régionale nécessitait une coopération régionale collective », a précisé le porte-parole du Président Rohani.