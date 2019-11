Neuf personnes liées au Guide suprême visés par de nouvelles sanctions US: Téhéran réagit

Dans une déclaration lundi, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abbas Mousavi, a condamné les sanctions unilatérales et futiles récemment imposées par le département du Trésor américain à un certain nombre de ressortissants iraniens.

La dépendance du régime américain aux sanctions unilatérales a placé les hommes d'État du régime dans une position totalement passive, dans laquelle ils annoncent des sanctions creuses de temps en temps afin de se soulager et d'échapper à la frustration causée par leur échec contre la volonté ferme de la nation iranienne, a ajouté Abbas Mousavi.

«Par la propagande et brouhaha et en utilisant un langage impoli et non diplomatique, la Maison Blanche tente toujours de déformer la réalité et de falsifier l'histoire en gardant ouverte une affaire déjà close qui a été réglée et clôturée il y a 40 ans par les accords d'Alger entre les deux gouvernements iranien et américain», a ajouté Mousavi.

Il a poursuivi en affirmant que l’administration américaine ne pouvait dissimuler les crimes qu’elle avait commis contre la nation iranienne de ceux du coup d’État de 1953, puis du vol, du pillage, du meurtre et du terrorisme économique au moyen de tels discours, et remplacer les positions du bourreau et de la victime.

«Ce que l'administration américaine a attribué à l'Iran est bien ce que la nation iranienne et les autres nations du monde exigent du gouvernement américain. C’est l’administration américaine qui doit arrêter le terrorisme - en particulier son soutien au terrorisme du régime sioniste parrainé par l’Etat qui pille les ressources d’autres pays - ainsi que la piraterie, le terrorisme économique, et d’autres comportements anormaux et inhabituels et choisissent plutôt une voie civilisée, sage et légale», a-t-il ajouté.

«Comme nous l’avons déclaré à maintes reprises par le passé, de telles mesures ne font qu’illustrer la situation désastreuse et l’impuissance de ce régime [américain, ndlr] qui ne sait même pas se servir de mécanismes rationnels de la diplomatie», a souligné le diplomate, condamnant les sanctions et soulignant leur inutilité.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**