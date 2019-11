L’Ambassadeur de France en Iran affirme que la politique de sanctions US contre l'Iran a échoué « Dans le contexte de sanctions illégales qui font pression sur le peuple iranien, nous cherchons à les lever et avons averti à plusieurs reprises les États-Unis que non seulement cette politique avait échoué, mais qu'elle pouvait être préjudiciable », a déclaré l'ambassadeur de France en Iran.