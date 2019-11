Iran-Italie: signature d'un protocole d'accord de coopération scientifique

Le directeur des affaires internationales et des étudiants étrangers de l'Université du golfe Persique, Arash Khosravi, a déclaré que l'accord signé concernait la coopération dans le domaine de la télédétection marine, la science et l'imagerie radar, ainsi que d'autres domaines présentant des intérêts mutuels.

Selon le protocole d'accord conclu, les chercheurs des deux universités mèneront conjointement des études sur l'environnement et les sciences de l'atmosphère dans le golfe Persique.

Khosravi a poursuivi en expliquant que le protocole d'accord consistait à échanger professeurs et étudiants, à mener des projets de recherche communs et à organiser des événements internationaux communs et participer à des activités d'enseignement et de recherche qui permettent aux chercheurs de cet institut de rester plusieurs mois et de mener des études en Iran.

Il a également déclaré que l'action commune sur le programme d'échange Erasmus Plus Europe était à l'ordre du jour de la coopération bilatérale.

