Le FIFO récompense un documentaire iranien

Téhéran (IRNA)- Le 35e Festival International du Film Ornithologique de Ménigoute (Deux-Sèvres) a décerné son prix région Nouvelle-aquitaine de la créativité au documentaire iranien In the realm of the spider-tailed viper réalisé par Fathollah Amiri.

Le jury du Festival International du Film Ornithologique de Ménigoute a décerné le prix région Nouvelle-aquitaine de la créativité (2000 €) de la 35e édition à Fathollah Amiri pour son documentaire In the realm of the spider-tailed viper. La vipère cornue à queue d'araignée est la vipère la plus évoluée au monde. Aucune autre vipère au monde n'a une telle structure de queue. Elle l'utilise pour tromper les oiseaux mangeurs d'insectes, qui deviennent alors sa proie. Ce film nous invite à suivre le réalisateur et un herpétologue, accompagnés de Mahmoud, berger kurde, découvreur de ce serpent unique qui marquera leur destin.

