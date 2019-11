Nous travaillons pour développer les relations Téhéran-Séoul (Moon Jae-in)

Séoul (IRNA)- Le Président sud-coréen, Moon Jae-in, a déclaré lors d'une réunion avec le PDG de l'Agence de presse officielle de la République islamique d'Iran (IRNA), Seyyed Zia Hachemi , que Séoul s'employait à rétablir les relations entre Téhéran et Séoul, étant à leur apogée avant les sanctions imposées américaines et l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, et restait optimiste quant aux perspectives des relations Iran-Corée du Sud.

Les deux hommes se sont rencontrés le jeudi 7 novembre à l'occasion du sommet des Agences de presse Asie-Pacifique (OANA) qui a ouvert ses portes mercredi soir à Séoul avec une présence très active de l'agence officielle iranienne, IRNA, qui a lancé de vastes consultations pour influencer l'Union. Fondé en 1961, ce sommet compte aujourd'hui 44 membres issus de 35 pays asiatiques et reste la plus grande organisation médiatique continentale. En marge de la cérémonie d'ouverture, le mercredi, le Directeur général de l'IRNA, Seyyed Zia Hachemi, a également rencontré plusieurs homologues étrangers et discuté avec. La 17ème réunion générale de l'OANA réunissant des agences de presse d'Asie et de l'Océanie se tiendra du 6 au 9 novembre 2019 à Séoul et l'agence de presse officielle sud-coréenne, Yonhap, en est l'hôte.

