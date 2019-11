ْCinq morts et des dizaines de blessés dans le séisme d'une magnitude de 5,9 en Iran

Téhéran (IRNA)-Un séisme de magnitude 5,9 a frappé la province de l'Azerbaïdjan de l'Est au nord-ouest de l'Iran vendredi matin faisant au moins cinq morts et plus de 300 blessés.

Le séisme à moyen magnitude avait une profondeur de huit kilomètres et a frappé près de la ville de Tark, à environ 120 kilomètres de la capitale de la province, Tabriz, à 2 h 17, heure locale (22 h 47 GMT). La secousse a poussé beaucoup de personnes à quitter leurs maisons et à courir dans les rues, paniquées. Selon le Centre sismologique euro-méditerranéen (EMSC), quelque 20 millions de personnes ont ressenti le séisme à travers l'Iran et peut-être dans la Turquie voisine. La faible profondeur des tremblements de terre a amplifié les secousses.

Des répliques d'une magnitude de 4,1 à 4,8 ont été signalées dans les villes voisines. Mohammad Baqer Honar, chef du centre de gestion de crise de l'Azerbaïdjan oriental, a déclaré que plusieurs équipes de secours avaient été envoyées dans les régions.

Les rapports initiaux ont confirmé d'importants dégâts sur les maisons et les bâtiments d'au moins trois villages de la ville voisine de Miyaneh.

L’Iran connaît une activité sismique fréquente car il se trouve à la croisée de deux plaques tectoniques majeures. Les tremblements de terre ont parfois été désastreux au cours des dernières années. En 2003, plus de 26 000 personnes ont perdu la vie à la suite d'un important séisme qui a décimé l'ancienne ville de Bam, dans l'est de l'Iran. En 1990, un séisme de magnitude 7,4 dans le nord de l’Iran a tué des milliers de personnes.

Au moins deux autres tremblements de terre importants sont restés bloqués en 2005 et 2012, qui ont tué environ 1 000 personnes.

