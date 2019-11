L’Iran n’envisage pas de mettre fin à l’accord nucléaire (Porte-parole)

« S’agissant de la quatrième étape du plan de la réduction graduelle des engagements de l’Iran liés au PGAC (en réaction du retrait américain et l’échec d’autres parties à tenir leurs obligations envers l’Iran), elle a été lancée le jeudi 7 novembre avec l’injection du gaz aux1044 centrifugeuses sur le site de Fordo et la Chine et de la Russie (cosignataires du pacte multilatéral) ont affiché leurs position pour Téhéran », a déclaré Mahmoud Vaezi, porte-parole du gouvernement iranien jeudi lors d'une réunion du conseil d'administration des provinces du sud de Buchehr au sud.

S’attardant toujours sur les positions sino-russe envers les dernières évolutions liées au PGAC, Mahmoud Vaezi a ajouté : « Pékin et Moscou ont jugé inacceptable le fait que la République islamique d’Iran, l’une des parties prenantes à l'accord de 2015 remplisse unilatéralement ses obligations, mais que les autres parties ne respectent pas leurs engagements ».

« Bien que les dirigeants des pays européens s'inquiètent du sort de l’accord nucléaire et de sa mise en œuvre suite à la quatrième étape de réduction par l’Iran de ses engagements liés au PGAC, sur le site de Fordo, mais notre pays n’a pas l'intention de quitter le pacte. Ce qui a été fait aujourd'hui sur le site de Fordo et les étapes précédentes de l'Iran sont réversibles. Nous l’avons clairement annoncé au groupe 5+1 (Etats-Unis, France, Royaume-Unis, Russie, Chine + Allemagne) que s’ils reviennent dans leurs engagements nous reviendrons sur leurs nos quatre étapes franchies », a réitéré le porte-parole du Président Rohani.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**