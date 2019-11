L'Europe doit garantir la vente du pétrole iranien (Araghchi)

Téhéran (IRNA)- L’Europe doit garantir les intérêts de l’Iran, dont le plus important est sa capacité à exporter du pétrole et à recevoir ses revenus via des transactions bancaires, a déclaré le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, vendredi dans un entretien exclusif accordé à Sputnik en marge de la Conférence de Moscou sur la non-prolifération.

En réponse à une question sur l'impact de l'élection présidentielle américaine sur l'accord nucléaire iranien, le vice-ministre a affirmé que les élections américaines n’auraient aucun impact sur le programme de l'Iran. A la question, «dans quelles circonstances voyez-vous la possibilité que les États-Unis retournent au JCPOA? Quelles sont les conditions nécessaires aux États-Unis pour revenir à l'accord?» Araghchi a répondu «Ils doivent lever toutes les sanctions (contre l'Iran) qu'ils ont imposées à ce jour». «Nous agirons en fonction de l'évolution de la situation. Il est impossible de parler maintenant de toute décision», a-t-il dit au sujet des prochaines étapes de l'Iran dans le cadre du plan de la réduction progressive de ses obligations prises dans le cadre du JCPOA. A une question pour savoir quelles mesures concrètes l'Iran attend de l'Europe pour revenir à la mise en œuvre de l'accord, le diplomate iranien a déclaré que «l’Europe doit garantir les intérêts de l’Iran, dont le plus important est sa capacité à exporter du pétrole et à recevoir des revenus connexes par le biais de transactions bancaires. Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

