L'Iran, un acteur puissant dans la région

Le rapport de 217 pages, publié le 7 novembre 2019 par l’IISS (l'Institut international d'études stratégiques de Londres) note que lors des conflits, l’Iran choisit son approche avec autant de soin et de calcul qu’il peut éviter toute détérioration de la situation et empêcher le pays de se mettre en danger.

Les analystes occidentaux ont toujours affirmé que l’Iran soutenait les guerres par procuration.

Le rapport indique que l'Iran profite de plus en plus d'opportunités pour accroître son influence dans les groupes tiers.

Selon le rapport, l'un des facteurs du succès de l'Iran à cet égard est la stabilité de son leadership politique et militaire. Le dirigeant iranien est un gardien permanent et fidèle de la stratégie du pays depuis 1989. De plus, selon les auteurs, les commandants militaires restent en poste pendant longtemps, et aucun des rivaux régionaux de l'Iran n'a un lien aussi étroit avec le système de leadership.

Les auteurs du rapport concluent que l'Iran est devenu une force majeure dans la région sur laquelle la communauté internationale doit compter.

