L’armée iranienne « prête à répondre à toute menace »

L’adjoint chargé de la coordination de l'armée de la République islamique d'Iran et ancien commandant de la Marine iranienne, l’amiral Habibollah Sayyari, en réponse aux récentes déclarations anti-iraniennes du Président américain Donald Trump où il a, une fois de plus, avancé l’option militaire contre la nation iranienne, a fait savoir : « Depuis les 41 années dernières, notre ennemi ne cesse de répéter ces allégations. Nous sommes une nation résistante et riche en expérience. Nous avons vécus d’innombrables hauts et des bas, nous connaissons bien l'ennemi, nous connaissons bien leurs points faibles et forts, et nous avons répété à maintes et maintes reprises que quiconque qui se permet de lancer une opération d’agression contre nos frontières ou nos intérêts, il ne serait pas maitre de son destin ».

« Nous avons dit et annoncé à maintes reprises, et l'ennemi le sait très bien que les forces armées de la République islamique d'Iran sont à l’échelle régionale et mondiale, une Force armée puissante et en alerte ».

« Cette haute autorité et ce pouvoir de dissuasion n'ont pas été obtenus facilement et nous sommes prêts à répondre à toute menace », s’est-il félicité avant d’indique qu’aujourd’hui, l’armée iranienne est fière d’avoir atteint l’autosuffisance et cela malgré les sanctions.

« Nous sommes fiers d’annoncer que nous sommes parvenus au point où nous pouvons fournir tout le matériel et les équipements dont nous avons besoin sur tous les plans maritime, naval et aérien », s’est-il encore félicité.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**