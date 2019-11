Une pleine mise en œuvre du PGAC passe par la levée des sanctions (Téhéran)

« Les conditions de l’Iran sont très claires et, comme l’a déclaré le Président de la République islamique d’Iran, Hassan Rohani, nous sommes prêts à revenir à la pleine application du PGAC si les sanctions réimposées (depuis le retrait américain en 2018 du Pacte) sont levées », a déclaré Abbas Araqtchi, depuis la Russie où il pour participer à la conférence internationale de Moscou sur la non-prolifération nucléaire.

Réitérant sur le fait que la position de Téhéran est clairement définie et sa volonté ouvertement exprimée, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères a souligné: « Tant que les exigences légales de l’Iran ne seront pas satisfaites, la réduction des engagements de 2015 se poursuit ».

Plus loin dans ses propos le diplomate évoque les consultations permanentes Téhéran-Moscou pour dire : « Nos consultations avec les Russes sont sérieuses et intensives. Les deux parties ont des échanges réguliers sur les évolutions liées au PGAC et d’autres questions régionales et internationales ».

« L'Iran et la Russie mènent des consultations étroites et efficaces sur toutes les questions. Des réflexions bilatérales qui ont contribué à promouvoir la paix et la stabilité dans la région, en faveur du calme et de la détente ont assoupli davantage la région au détriment des politiques contreproductives menées par les États-Unis et le régime sioniste dans la région », a-t-il fait remarquer.

