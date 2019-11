Accord nucléaire: «personne ne peut remettre en question la bonne volonté de l'Iran»

Abbas Araqchi, en visite à Moscou pour participer à la Conférence 2019 de Moscou sur la non-prolifération, a souligné que l'effet cliquet – snap-back (rétablissement automatique des sanctions) était la ligne rouge de l’Iran.

Si l'Iran est à nouveau soumis au Chapitre sept de la Charte des Nations Unies malgré toute la coopération avec l'AIEA et les négociations et l'engagement, cela voudrait dire que notre «doctrine nucléaire était fausse et que nous devons revoir notre politique et notre doctrine nucléaires» a dit diplomate iranien.

De toute évidence, lorsque vous êtes dans un accord qui ne garanti pas vos intérêts, vous n’avez aucune raison de vous acquitter de vos obligation, a-t-il expliqué sur la décision de l'Iran de cesser progressivement de franchir de ces obligations prises dans le cadre de l'accord de 2015.

Nous ne pouvons pas rester dans un accord qui ne nous profite pas. Mais, nous avons décidé de réduire nos engagements étape par étape et progressivement et nous continuons ce processus. Par conséquent, par conséquent, nous arriverons peut-être bientôt à la fin de ce processus car il n'y aura plus d'engagements à réduction, a-t-il ajouté.

Les élections aux États-Unis ou en Iran n'ont aucun impact sur les calculs de Téhéran en ce qui concerne la sécurité et les intérêts nationaux, et l'Iran poursuit sa propre politique, quel que soit le vainqueur des prochaines élections américaines, a déclaré le diplomate iranien.

