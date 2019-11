Le Président Rohani annonce la découverte d’un important gisement de pétrole dans le sud de l'Iran

Le gisement est situé dans la province du Khûzistân, riche en pétrole, dans le sud-ouest du pays et s'étend de Bostan jusqu'à Omidieh avec une superficie de 2 400 kilomètres carrés et une profondeur de 80 mètres, a précisé le président Rohani, dimanche 10 novembre, dans un discours prononcé lors d’un déplacement à Yazd.

Les États-Unis devraient savoir que l'Iran est un pays riche et, malgré l'animosité et les sanctions cruelles, les travailleurs et les ingénieurs iraniens ont découvert un nouveau champ pétrolifère, a-t-il ajouté.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**