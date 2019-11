13 films iraniens seront projetés en Australie

«Serment» de Mohsen Tanabande, «Tala» (Or) de Parviz Shahbazi, «Takhti» de Bahram Tavakoli, «Astigmate» de Majidreza Mostafavi, «Soudain un arbre» de Safi Yazdanan, «Violette africaine» de Mona Zandi, «Reza» Alireza Motamedi, «Orphelinat» de Shahrbanu Sadat, «Leak» de Suzan Irvanian, «Jours orange» d'Arash Lahuti, «Anesthésie locale» de Hossein Mahkam, «7.30» de Jamshid et Navid Mahmoudi et «la chambre noire» figurent dans le programme du festival.

Également le film «La maison du père» de Kianush Aiari sera projeté dans ce festival.

