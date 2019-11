L'athlète iranien qui a réussi à arriver en finale de carabine trois positions (Compétition de tir au cours de laquelle les tireurs tirent en position couchée, debout et à genoux), devient ainsi le premier tireur national à valider son ticket pour les Jeux Olympiques de Tokyo.

Dans cet article, les représentants de la Corée du Sud, de la Chine et de l’Inde ont remporté, respectivement, la première, deuxième et troisième place.

