L'Iran, pôle de greffe de moelle osseuse

« Il existe 19 centres de transplantation de moelle osseuse dans le pays. Kermanshah et Tabriz sont parmi les meilleurs. Certains centres sont tellement actifs qui surpassent même l'hôpital Chariati de la capitale Téhéran », a déclaré Ardechir Qavam Zadeh, samedi lors d'une cérémonie en l'honneur de ses services médicaux, tenue à l'Université des Sciences Médicales de la ville d’Arak au centre.

Une cérémonie d'hommage au « Père de la greffe de moelle osseuse iranienne », Ardechir Qavam Zadeh, célébrée, le samedi 9 novembre 2019, à l'amphithéâtre de l'Université des sciences médicales d'Arak au centre de l’Iran.

Originaire de Tafreche mais né à Téhéran, Ardechir Ghavam Zadeh est un médecin iranien. Il est le premier à effectuer une greffe de moelle osseuse en Iran. Il a été élu professeur distingué de l'Université des sciences médicales de Téhéran. Il a également été désigné comme le meilleur chercheur mondial de l’année sur le cancer et les maladies hématologiques en 2013.

Né en 1940 à Téhéran, Il a obtenu son diplôme de l’école secondaire Dar al-Fonoon en1960. Il obtient son diplôme de médecine d’une prestigieuse université autrichienne à Vienne, en 1971 et six ans plus tard, il obtint son diplôme de spécialiste en Suisse. Il a ensuite complété ses études en hématologie et transplantation toujours à l'Université de Suisse. Il est actuellement membre du corps professoral et professeur de médecine interne au département de Sang et d'Oncologie de l'hôpital Chariati de Téhéran.

