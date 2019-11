L’Iran est pour le dialogue mais ne se laisse pas humilier (Rohani)

Yazd (IRNA)-« Nous entrerons en dialogue et en interaction avec le monde, à la moindre occasion qui s’ouvre, pour résoudre et amortir les problèmes auxquels font face notre peuple. Bien que difficile et lourd, mais en tant que le Président élu du peuple iranien, je n’hésiterai pas un seul instant à intervenir à cette fin. Nous sommes toujours en contact et en discussions avec le monde et nous cherchons des initiatives mais nous nous livrons jamais à l’humiliation », a déclaré Hassan Rohani, à l’occasion d'une réunion du conseil administratif de Yazd, dimanche soir.

