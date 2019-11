L'embargo sur les armes imposé à l'Iran sera levé l'année prochaine (Rohani)

En tournée provinciale dans la ville de Rafsanjan, le lundi 11 novembre, Hassan Rouhani évoque le retrait unilatéral des Etats-Unis de Trump de l’accord multilatéral nucléaire de 2015, pour dire : « S’agissant de l’Iran et de son choix de quitter ou de rester dans le PGAC, les opinions divergent. Mais parmi toutes ces spéculations le point qui s’avère important c’est de choisir la bonne voie ».

Le Chef du pouvoir exécutif a plaidé à cette occasion pour une voie équitable, modérée, juste et réaliste qui prendra en compte les intérêts et les aspirations du peuple iranien et de son révolution islamique.

Rouhani a ajouté: « Nous avons choisi la voie intermédiaire; avec la sauvegarde du PGAC, nous atteindrons, l’année prochaine, un objectif sécuritaire et économique, à savoir la levée de l'embargo sur les armes imposé à l'Iran, conséquence importante de cet Accord.

« Il est dans notre intérêt de rester dans le PGAC », a conclut le président du Conseil suprême de la sécurité nationale.

