Les films d'animation iraniens en lice en Italie et aux USA

Téhéran (IRNA)- Les films d'animation iraniens «Pour la liberté» d'Ahmad Khoshniat et «La toupie» de Chiva Momtahen se disputeront les faveurs du jury et du public respectivement au festival de GeoFilmFestival à Cittadella en Italie et au 28e Festival international de Whitaker de St. Louis aux États-Unis.

«Pour la liberté» réalisé par Ahmad Khoshniat sera projeté au festival de GeoFilmFestival à Cittadella en Italie qui se déroule du 6 au 22 novembre 2019. Le film relate l'histoire d'un être humain enfermé qui pour atteindre la liberté attend l'aide d'une figurine en pierre. Le film d'animation de Chiva Momtahen sera présenté dans la section officielle du 28e Festival international de Whitaker de St. Louis aux États-Unis. Il s'agit d'un enfant qui se perd dans ses souvenirs. Le film rappelle le sentiment nostalgique et le désir de revenir au bon temps du passé. Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**