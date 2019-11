Lutte à la ceinture /Championnats du monde 2019 : l’équipe féminine d’Iran à Nur-Sultan (Kazakhstan)

« Donner suite aux programmes en faveur de Lutte féminine est à l'ordre du jour », a déclaré Fatemeh Derakhchani, à l’occasion d’un entretien le lundi 11 novembre avec l’IRNA.

« Donner suite aux programmes en faveur de Lutte féminine est à l'ordre du jour et dans ce but, notre premier plan sera de participer aux Championnats du monde Alysh à Nursultan», a déclaré Fatemeh Derakhchani, à l’occasion d’un entretien le lundi 11 novembre avec l’IRNA.

Alysh est un terme turc qui désigne la lutte populaire en Asie centrale ou «lutte à la ceinture» réglementée par la Fédération internationale de lutte ceintures d'Alysh (IFWBA).

Alysh est un style de lutte droite. Les compétiteurs portent des pantalons, des vestes et des ceintures et doivent en tout temps tenir la ceinture de leurs adversaires. Leur objectif est de jeter leurs adversaires sur le tapis. Les lancers ont des scores compris entre 1 et 6, en fonction de la partie de l'adversaire qui atterrit sur le tapis. Le premier joueur à gagner 6 points gagne le match. Alysh est reconnu par l'organe directeur mondial de la lutte, United World Wrestling (UWW), comme « la lutte alysh ».

