Les Iraniens en bronze par équipe mixte

Battue face à la Chine, l'équipe d'Iran composée d'Amir Siavosh Zolfagharian et Armina Sadeghian s'est classée troisième.

En plus de ce podium, les Iraniennes Najmeh Khedmati et Armina Sadeghian en pistolet à air comprimé, Hanieh Rostamin et Javad Foroughi en carabine à air comprimé, Fatemeh Karam Zadeh et Mahyar Sedaghat en carabine à trois positions ont réussi à décrocher le quota olympique pour Tokyo 2020.

Les Championnats d'Asie de tir sportif 2019 ont lieu du 3 au 13 novembre 2019 à Doha au Qatar.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**