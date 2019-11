Iran: le 1er Centre international de formation au déminage humanitaire inauguré

Le Centre a été créé dans le but d’offrir des cours de formation sur les activités de déminage humanitaire aux pays qui sont encore aux prises avec le problème des mines antipersonnel et des explosifs laissés par les guerres, ainsi que l'amélioration du niveau scientifique des cours de formation liés au déminage humanitaire dans la région et dans le monde.

Le centre comprend des ateliers de formation sur le déminage des mines terrestres, des munitions et du matériel de découverte, de la protection individuelle, une salle d'exposition pour les engins explosifs improvisés (IED), simulateur de champ de mines équipé d'une chambre de contrôle et capable de simuler une zone opérationnelle et de contrôler des activités basées sur les connaissances en utilisant des mines et des munitions simulées électroniques.

Bénéficiant de la technologie de la réalité virtuelle, ce centre peut effectuer des simulations précises de la zone d'opérations dans le sud-ouest de l'Iran, notamment de divers obstacles et de la contamination provoquée par la guerre.

Le centre de formation propose également des logements, ainsi que des installations pour le bien-être, des soins médicaux et des transports aéroportuaires.

L’Iran envisage de supprimer complètement les menaces laissées depuis la guerre imposée par l’Irak dans les années 1980, en vue de créer des conditions de vie sûres et sécurisées pour le développement socioéconomique et environnemental.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**