Exposition de Peinture « Paix » à Ahvaz

Lors d'une conférence de presse mardi 12 novembre, le directeur général de la Culture et de l'Orientation islamiques de la province du Khouzestan a indiqué que l'exposition et l'atelier de peinture « Paix » avaient été organisés en collaboration avec le Bureau de la culture et des conseils islamiques du Khuzestan et les ambassadeurs culturels de Norvège et de France.