Les questions de la région doivent être résolues par son peuple (Rohani)

Hassan Rouhani intervenant jeudi à la trente-troisième Conférence internationale de l'unité islamique tenue à Téhéran, a présenté ses meilleurs vœux à l’occasion de l’anniversaire de la bienheureuse naissance du noble prophète de l’Islam et de la semaine de l’Unité en Iran a déclaré : « A l'ordre du jour de cette conférence figure l'un des sujets les plus phares du monde musulman à savoir la question palestinienne. Bien que nos ennemis aient essayé ces dernières années de marginaliser la cause palestinienne et la question de la noble Qods, et de les faire oublier, l’opinion publique, les élites et les oulémas dans le monde islamique ne l’ont pas permis et ne le permettront jamais ».

Le président iranien a évoqué les crimes et les trahisons commis par les États-Unis contre la quasi-totalité des pays musulmans de la région avant de déclarer : « Les États-Unis ne sont pas amis des pays musulmans de la région et les problèmes de notre région devront être résolus par nos peuples eux-mêmes, car les Américains n’y ont apporté qu'oppression et effusion de sang. »

Pour dénoncer les ingérences des États-Unis dans les affaires intérieures des pays musulmans, le président iranien a donné l’exemple des derniers événements survenus en Irak ou au Liban où les Américains essaient de faire dévier les mouvements de protestations populaires contre la vie chère et la corruption :

« Ce serait une grande erreur stratégique de considérer les États-Unis comme amis, mais malheureusement les dirigeants de certains pays musulmans sont allés beaucoup plus loin pour tendre la main à l’ennemi israélien. Or, depuis trois décennies, les États-Unis et le régime israélien étaient à l’origine de toutes les guerres et des massacres dans notre région. »

Dans une autre partie de son discours, le président Hassan Rohani a souligné que pour empêcher les États-Unis et le régime israélien de réaliser leurs desseins, le monde musulman devait renforcer son unité et faire preuve d’une grande vigilance : « Nos jeunes doivent savoir que les États-Unis n’ont jamais été et ne seront jamais amis des peuples musulmans de la région. Nous devons résoudre nous-mêmes nos problèmes. La Palestine doit être libérée par les Palestiniens et la République islamique d’Iran restera au premier rang pour soutenir leur combat contre Israël et les États-Unis. »